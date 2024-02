La sala stampa del Festival di Sanremo torna a 'casa': oltre 350 giornalisti al lavoro dall'Ariston Roof

La sala stampa torna a 'casa'. Dopo tre anni di assenza forzata tra Covid e trasferimento al Casinò, i giornalisti tornano nella storica sede dell'Ariston Roof. Sono oltre 350 i rappresentanti dei media accreditati per la 74ª edizione del Festival che seguiranno la kermesse dall'Ariston.

Un ritorno chiesto a gran voce dopo due anni al Casinò che non sono andati giù ai giornalisti. Palese il "no" urlato a gran voce quando venne chiesto loro se gradissero o meno la nuova sistemazione all'interno della casa da gioco.

Ora tutto è tornato all'origine. Arredamento nuovo, una nuova organizzazione per gli uffici Rai e per il tradizionale foto call prima delle conferenze stampa. E, stando alle prime impressioni, pare proprio che tutti stiano apprezzando la scelta.