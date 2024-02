Limite di 30 km/h nei centri urbani: a Taggia c'è già, il Sindaco "Stiamo pensando anche ad altre vie"

Sta facendo discutere il provvedimento, deciso dal Comune di Bologna, di instaurare i 30 km/h di velocità massima in buona parte del centro della città felsinea. Una decisione che ha provocato anche manifestazioni di protesta con auto a ‘passo d’uomo’ e già molte ‘vittime’ di autovelox e tele laser.

Abbiamo cercato di capire come potrebbe essere instaurato, un limite del genere anche a Sanremo ma, a Taggia da alcuni mesi esiste già. E il Sindaco, Mario Conio, starebbe pensando ad instaurare i 30 km/h anche in altre strade della città.

Il limite è già attivo da alcuni mesi sulla strada che corre a fianco del torrente Argentina che, di fatto, è la Provinciale 548. La decisione è stata presa dal primo cittadino e dalla sua Giunta, vista la presenza di scuole, giardini pubblici, un’aura giochi e la presenza di molti anziani. “In passato ci sono stati alcuni incidenti – ha detto il Sindaco Conio – e, quindi, quella è una zona dove privilegiare i pedoni rispetto ai veicoli in transito”.

State pensando di instaurare i 30 km/h in altre zone? “A mio giudizio – prosegue – nelle aree più centrali ha senso. Stiamo riflettendo, ad esempio, per via Mazzini, via Stazione e via Blengino. Stiamo parlando di zone commerciali e, quindi, in centro i 50 km/h sono a rischio incidenti”.

C’è la possibilità che installiate velox o altro? “No, al momento no. Non abbiamo in dotazione tele laser o velox mobili e, quindi, ci affidiamo al buon senso degli automobilisti. I limiti vanno rispettati e, ovviamente, ci auguriamo che sia così, visto che ne va della vita delle persone”.