Ventimiglia: al via il Ciclo-Carnevale, evento che lega i colori e l'allegria del carnevale ai temi ambientali e alla mobilità sostenibile

Domenica 18 febbraio prende il via il Ciclo-Carnevale, l'iniziativa patrocinata dal comune di Ventimiglia e dall'Istituto Biancheri che lega i colori e l'allegria del carnevale ai temi ambientali e alla mobilità sostenibile. L'iniziativa, promossa dalla sezione locale FIAB Riviera dei Fiori in collaborazione con le associazioni ABAU, Rotellistica Ventimigliese, Atletica Ventimiglia e Natura Intemelia si terrà presso l'area ex Campasso in prossimità dell'Oasi del Nervia.

L'apertura del ciclo-carnevale è prevista alle ore 14 con l'esibizione musicale dei ragazzi delle scuole. A seguire, libero sfogo con circuiti di atletica, ping pong, l'esibizione degli atleti della rotellistica ventimigliese, la possibilità per tutti di provare i pattini e visite guidate all'Oasi del Nervia come momento di educazione ambientale. L'associazione FIAB metterà a disposizione uno spazio dove poter riparare gratuitamente le biciclette e svolgere piccole manutenzioni.

Sarà anche possibile provare biciclette a pedalata assistita e una bicicletta cargo per avvicinare le persone a forme di mobilità differenti, non solo più salutari ed economiche ma spesso più efficienti dell'auto privata soprattutto per gli spostamenti urbani e le più comuni commissioni. Al termine verrà offerto un piacevole rinfresco con le immancabili bugie!

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare all'iniziativa in maschera e nei limiti del possibile utilizzando biciclette, mezzi pubblici o spostandosi a piedi.