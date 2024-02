Sanremo: domani vernissage della mostra fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ al Museo di Villa Luca

Vernissage domenica 4 febbraio, alle ore 15.30, della Mostra Fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’, che nasce dalla collaborazione tra le ACLI e due fotografi, Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti, nell’ambito di alcuni percorsi e laboratori formativi destinati a dirigenti ed attivisti associativi.

Elena e Daniele, coinvolti nel fare formazione per educare lo sguardo di donne e uomini impegnati al servizio della società e della Chiesa, si sono trovati a scoprire l’anima di una delle più antiche associazioni di promozione sociale del Paese.

Nei 12 scatti che ciascuno dei due fotografi pone alla nostra attenzione vi è il tentativo di descrivere per immagini lo stupore e la meraviglia osservata, il precipitato riflettuto e sedimentato di un’esperienza calda e viva che ha lasciato il segno.

Ai due bravi professionisti, divenuti volontari per passione, va la nostra gratitudine per aver consentito a chi da tempo è parte dell’avventura aclista di avere nuove consapevolezze grazie all’incontro con nuovi punti di vista tanto empatici quanto profondi.

La mostra arricchirà la proposta del Museo di Villa Luca, che già ospita la Pinacoteca Rambaldi, dal 4 al 25 febbraio.

Tutta la settimana dal 4 all'11 febbraio il museo sarà aperto al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e la mattina di venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Il giorno dell’inaugurazione l’accesso alla mostra sarà libero.

Per eventuali prenotazioni di gruppi e visite in altri orari si può scrivere a info@pinacotecarambaldi.it o al +39 320 0375820