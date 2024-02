Vallecrosia, lavori di asfaltatura in via Roma: cambia la viabilità (Foto)

Cambia la viabilità in via Roma a Vallecrosia per consentire i lavori di asfaltatura della carreggiata, nel tratto compreso tra via San Rocco/via Romana e via Col. Aprosio, da parte della ditta “Fognini Unipersonale S.R.L.”.

In via Roma, nel tratto compreso tra via San Rocco/via Romana e via Col. Aprosio, a partire dalle 20 alle 6 dei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio per permettere lo svolgimento dell'opera di asfaltatura della carreggiata dissestata, la viabilità dovrà essere regolamentata tramite “movieri” mantenendo il limite di velocità di 30 km/h solo per i casi di urgenza ed emergenza.

In via Roma, inoltre, scatta anche il divieto di sosta con rimozione forzata nei confronti di tutte le categorie di veicoli a partire dalle 19 sino alle 6 dei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio e, nei medesimi giorni, vi sarà anche il divieto di transito con relativa rimozione forzata a partire dalle 20 alle 6. In tutta l’area interessata dovrà sempre essere garantito l’accesso a eventuali mezzi di soccorso e di polizia in servizio di emergenza.