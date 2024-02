RFI, Liguria: attivo a Sanremo “Station 4 You”, il nuovo servizio di informazioni e ascolto in stazione

Sarà attivo nella stazione di Sanremo in tutto il periodo del 74° Festival della Canzone Italiana Station 4 You, il servizio di informazioni e ascolto promosso da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS.

Per la prima volta in Liguria, in occasione della manifestazione canora e del prevedibile maggior afflusso e deflusso dalla stazione, Station 4 You ha l’obiettivo di migliorare la relazione diretta con i viaggiatori che hanno a disposizione un nuovo punto di riferimento per conoscere i servizi offerti in stazione, grazie a un team di persone dedicate all’ascolto e alle informazioni sull’accessibilità ai servizi e ai treni.

A Sanremo il desk dedicato sarà collocato nell’atrio della stazione da sabato 3 a domenica 11 febbraio e presenziato dalla tarda mattinata alla fascia oraria serale che si estende fino alle 21 nelle giornate della manifestazione canora. Il personale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con l’assistenza alla clientela dell’impresa ferroviaria, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori.

Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore che rientra tra le priorità del Gruppo FS con RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione per rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile.