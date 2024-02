Rai Libri a Casa Sanremo: una settimana di incontri con gli autori

Da quest’anno anche Rai Libri partecipa al salotto letterario “Writers” organizzato al Palafiori da Casa Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone italiana. Il primo appuntamento è fissato per martedì 6 febbraio alle 17, quando Giulio Leoni, scrittore esperto di gialli storici, presenta il suo nuovo romanzo dal titolo "Mameli". Un'opera ispirata alla serie-evento di Rai 1, in cui Leoni ricostruisce la vita del poeta e patriota, autore del Canto degli italiani, futuro inno d’Italia. Il 7 febbraio, sempre alle 17, è la volta dell’”Errorario” di Massimo Roscia, giornalista e scrittore, che esplora e riflette sugli errori più comuni della nostra lingua, per spiegare le espressioni corrette da utilizzare. Giovedì 8 febbraio, alle 17, Vira Carbone e Marzia Valitutti presentano "Il cibo ti cura". Le autrici offrono un'inedita esperienza letteraria e culinaria, invitando il pubblico a considerare i legami tra alimentazione e benessere. Il 9 febbraio, ancora alle 17, Ilaria Amenta, da giornalista di cronaca, nel suo "Io sono l’uomo nero", ricostruisce i tragici fatti del Circeo e di Ferrazzano, analizzando gli scritti del pluriomicida Angelo Izzo. La rassegna si conclude sabato 10 febbraio alle 17.45 con la giornalista Nathania Zevi, autrice de "Il nemico ideale", riflessione lucida e coraggiosa, sulle forme dell’antisemitismo nell’epoca contemporanea. Tutte le presentazioni sono un’occasione per dialogare con gli autori, ascoltare le loro storie e scoprire i segreti dietro le loro pagine.