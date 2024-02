Riapertura punto nascite al Borea di Sanremo, consigliere regionale Cerri: "Promessa mantenuta!”

“Esprimo grande soddisfazione per la riapertura del punto nascite all'ospedale Borea di Sanremo prevista per il 15 febbraio. È una promessa mantenuta da parte dell'amministrazione regionale e, in particolare, dal presidente Giovanni Toti spesso ingiustamente criticato su questo tema”.

Interviene così il consigliere regionale Chiara Cerri nel commentare la prossima riapertura nel punto nascite all'ospedale Borea di Sanremo. “Superata l'emergenza covid-19 – prosegue - ed eseguiti gli importanti lavori previsti il punto nascite è, come detto fin dall'inizio, pronto a riaprire. Come consigliere regionale voglio ringraziare l'Asl e tutto il personale medico che sarà impegnato in questo importante servizio alla cittadinanza”.

“Ringrazio quindi il presidente Giovanni Toti – termina Cerri - l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola e l'assessore Marco Scajola che non perde mai occasione per impegnarsi per il proprio territorio".