Sanremo: venerdì prossimo ‘Orientamenti’ al cinema Centrale, l’edizione dedicata ai ‘dreamers’

Dopo il grande successo dell’edizione 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova, 110mila le presenze registrate durante i tre giorni di manifestazione, Orientamenti Dreamers sbarca al Festival di Sanremo per un’edizione speciale.

Il programma della manifestazione, organizzata da Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), è stato illustrato dall’assessore alla Formazione Marco Scajola.

“Orientamenti non si ferma mai – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - e vive anche durante il Festival di Sanremo. Con l’edizione 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova abbiamo ottenuto un successo straordinario di pubblico mettendo a confronto i ragazzi con testimonial d’eccellenza che possano essere fonte d’ispirazione. Seguendo questo filone porteremo lo stesso format a Sanremo nella settimana festivaliera. Avremo un teatro pieno di giovani pronti ad ascoltare, porre domande e prendere spunti da chi è riuscito, sia esso grande o piccolo, a realizzare un proprio sogno. Regione Liguria, in ambito formativo, sta facendo un lavoro senza precedenti. Vogliamo essere di supporto per i giovani, accompagnarli nelle loro scelte presenti e future dalla scuola al mondo del lavoro. Orientamenti è questo, 365 giorni all’anno, con eventi continui su tutto il territorio ligure”.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e gli Assessori Sara Tonegutti e Costanza Pireri. Insieme a lui Rosanna Pangaro, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e i dirigenti delle scuole e degli enti di formazione coinvolti.

"Tra le tante iniziative organizzate durante la settimana del Festival – spiega il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - ce ne saranno anche alcune molto interessanti rivolte al mondo della scuola. Orientamenti è una di queste: un focus importante sul tema della formazione, a supporto dei nostri ragazzi. Ringrazio Regione Liguria per il progetto".

Oltre 400 gli studenti coinvolti, provenienti da: Liceo Cassini, Istituto Ruffini Aicardi, Istituto Colombo, Polo Tecnologico Imperiese, Cnos – Fap, Scuola Edile, che avranno l’occasione di ascoltare le testimonianze lavorative e di vita dei ‘Dreamers’ dal mondo della musica, dello sport, della cultura, del giornalismo e non solo.

A presentare l’evento sarà lo youtuber Samuele Maragliano, in arte SamuMara. Sul palco del Cinema Centrale si alterneranno: Sofia Viscardi youtuber e scrittrice, Megan e Maddalena due ballerine della scuola di ‘Amici’, Maurizio Gerini campione di motociclismo e solidarietà, Moreno cantante, Renzo Balbo giornalista e Anna Orlando storica dell’arte che racconterà il sogno della pittrice Artemisia Gentileschi la cui opera: ‘Giuditta e la sua ancella con la testa di Oloferne’ sarà esposta all’ingresso del Teatro Ariston.