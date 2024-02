Dolceacqua: festa di Carnevale in piazza Mauro con animazione dei ragazzi di 'Caprile sulle Nuvole'

Torna il carnevale, festa dei bimbi per eccellenza, e Dolceacqua non si fa trovare impreparata. Sabato 10 in Piazza Mauro dalle ore 14.30 sarà festa!

"L’animazione sarà a cura degli appassionati ragazzi di CAPRIOLE SULLE NUVOLE - spiegano gli organizzatori - che allieteranno il pomeriggio con baby dance, sculture di palloncini giochi di gruppo, laboratori creativi con il supposto di una simpatica mascotte che si presterà anche per un 'selfie ricordo'.

Verrà premiata la maschera più bella, ci sarà una caccia al tesoro con prove impegnative da superare e poi il tutto si chiuderà con la tradizionale “pentolaccia” che coprirà tutti i bimbi di caramelle. Il grande gonfiabile di 'Kenzo' darà la possibilità a tutti i bimbi di saltare insieme sul morbido, che bello! Questa è una festa da non perdere e quindi vi aspettiamo, grandi e piccini. Tutti invitati!".

Evento organizzato da: Proloco 'Dusäigöti', Centro Culturale Dolceacqua, Bar Doria, Osteria di Caterina, Comune di Dolceacqua.

Info:

www.culturadolceacqua.it

info@culturadolceacqua.it