Come da piano predisposto dall’Amministrazione comunale in occasione del Festival di Sanremo, si ricorda che dalle ore 15 di domani (3 febbraio) alle ore 8 del 12 febbraio in corso Salvo D'Acquisto, lungo tutta la passeggiata, verrà istituito un parcheggio gratuito a lisca di pesce a lato delle aiuole (lato monte) per un totale di circa 100 stalli.

Verrà mantenuto senso unico di marcia da ponente a levante, ove verrà installata apposita cartellonistica.