Sanremo: spari in strada a San Martino, la Polizia setaccia il quartiere (foto e video)

Sparatoria in strada nel quartiere di San Martino. L'allarme è scattato in serata quando alcuni residenti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine a seguito dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.



Subito sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia, ma dei contendenti nessuna traccia. A terra sono solamente rimasti i bossoli. Le forze dell'ordine hanno quindi chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi e ricostruire l'accaduto.

La sparatoria è avvenuta all'incrocio tra via Lamarmora e via della Repubblica, di fronte al soggiorno militare. E proprio le telecamere della struttura potrebbero essere utili per ricostruire la vicenda. Sulla strada non sono rimasti feriti. Massima attenzione anche al vicino svincolo dell'Aurelia Bis, usata come eventuale via di fuga da chi ha sparato.

Già lo scorso 7 ottobre il quartiere di San Martino era stato teatro di una operazione da parte della Polizia, impegnata a fermare un'auto segnalata in Francia per aver forzato un posto di blocco. Anche in quel caso si era parlato di una sparatoria, ma in terra francese.