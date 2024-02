Sanremo: spari nella notte a San Martino, indagini della Polizia in corso alla ricerca dei colpevoli (Foto)

Spari in serata, mentre la maggior parte delle persone è a casa, in famiglia, in un quartiere residenziale della città. E’ quanto accaduto ieri (QUI), poco dopo le 21 nel quartiere di San Martino, tra via Lamarmora e via della Repubblica all’incrocio che vede anche l’ingresso del Soggiorno Militare ed un bar, aperto a quell’ora.

Bocche super cucite tra le forze dell’ordine, con la Polizia che sta svolgendo le indagini del caso. Pochi minuti dopo gli spari, sembra quattro o cinque uditi perfettamente dai residenti della zona, c’è stato il classico ‘fuggi fuggi’ dalla zona, in particolare da parte degli autori o dell’autore, visto che al momento non è dato sapere se sono partiti da una sola pistola o da più armi.

Le volanti del Commissariato di Sanremo sono intervenute immediatamente e, dopo aver bloccato l’accesso a via della Repubblica, sono scattati i controlli a terra, alla ricerca dei bossoli che potrebbero portare a chi ha sparato. I ben informati parlano di persone conosciute negli ambienti non particolarmente ‘buoni’ della società matuziana, ma ovviamente anche su questo vige il massimo riserbo.

Gli agenti del Commissariato, coordinati dal dirigente Saverio Aricò, hanno ascoltato i proprietari del bar e gli avventori che erano in quel momento presenti, svolgendo poi un certosino controllo della zona, anche sotto le macchine, per scoprire ogni possibile dettaglio che aiuti alle indagini.

E’ stata anche chiesta la collaborazione dei responsabili del Soggiorno Militare, visto che attorno e dentro la struttura sono presenti diverse telecamere di sorveglianza, che potrebbero aver ripreso i protagonisti della sparatoria. La Polizia sta anche vagliando eventuali altre telecamere di privati, che potrebbero aver immortalato la scena.

Un episodio, quello di ieri, che ovviamente ha messo in allarme il quartiere di San Martino e l’intera città. C’è da augurarsi, ovviamente, che si tratti di un caso isolato e che gli inquirenti possano risalire al più presto ai protagonisti, per assicurarli alla giustizia.