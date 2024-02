Sanremo: controlli statici alla scuola di San Bartolomeo, gli alunni termineranno l'anno a San Giacomo

Sicuramente resteranno fino alla fine dell’anno scolastico nel plesso della frazione vicina di San Giacomo, gli alunni della scuola di San Bartolomeo a Sanremo.

Al momento non è ancora ufficiale ma, dopo le verifiche eseguite per le fessurazioni comparse in alcuni muri, gli uffici competenti di palazzo Bellevue e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella stanno svolgendo una serie di riunioni in base alla relazione consegnata al Comune.

Le perizie sono state svolte sotto la direzione dell’Ing. Bruno Pelaggi di Perugia, che si era anche occupato del progetto di adeguamento sismico della scuola ‘Nobel’ in zona Foce sempre a Sanremo. Oltre all’indagine geologica si è anche svolta una serie di prove sulle strutture, con un laboratorio certificato.

Ovviamente si sono svolti anche diversi sopralluoghi, dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, insieme all’ing. Danilo Burastero, dirigente del settore e gli arch. Giulia Barone e Simona Germinale. Sicuramente dovranno essere prese delle decisioni in merito che, ovviamente, comporteranno una spesa non indifferente per palazzo Bellevue. Al momento non è dato sapere se si potrà intervenire con lavori di sistemazione oppure se si dovrà usare un modo più drastico, con eventuale demolizione e ricostruzione del plesso scolastico.

Sicuramente al momento non ci sono ancora le condizioni per intervenire nei prossimi mesi ma, dal Comune rassicurano le famiglie una programmazione per poter fare in modo che gli alunni tornino nella loro scuola.