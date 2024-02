Roberto Rizzo scende in campo e si candida a sindaco di Sanremo con il M5S: “Non siamo qui per vincere, ma per una città migliore”

Al grido di “A Sanremo è arrivato il momento di cambiare” Roberto Rizzo scende in campo e si candida a sindaco con il simbolo del MoVimento 5 Stelle. Consigliere comunale con base a Coldirodi, da sempre combattivo per le cause delle frazioni sanremesi, in prima linea contro l’installazione delle antenne per la telefonia mobile, Rizzo è reduce da cinque anni di lavoro dai banchi dell’opposizione e ora è pronto per correre in prima persona.

“Spero che per una volta i cittadini votino un candidato sindaco diverso da quelli che ci sono stati sino ad adesso - ha esordito Roberto Rizzo nella sua presentazione al teatro della Federazione Operaia Sanremese - prometto l'impegno per portare dei risultati nelle battaglie per le frazioni e le periferie. Dobbiamo cambiare il sistema politico, basta con le promesse. Mi dovete giudicare per i miei quattro anni in consiglio comunale. I programmi elettorali sono tutti belli e perfetti, il mio unico programma sono impegno e passione. Mi sono sentito messo da parte, si parla di "big" e poi di candidati che porteranno via voti, ma vorrei capire chi sono i "big", io sono l'unico che ha fatto esperienza politica. Ho fatto circoscrizioni e il consigliere comunale. Non siamo qui per vincere, ma per una Sanremo migliore. Ben vengano le grandi opere, ma non possiamo dimenticarci delle frazioni e delle periferie. Voglio fare leva sulle persone che non vogliono andare a votare, prometto loro che mi impegnerò. Le forze politiche che hanno governato Sanremo si sono sedute, ora si devono rendere conto che noi esistiamo. Se il 40% delle persone continua a non votare, queste persone non ci considereranno più, questa volta hanno una scelta. Spero mi diano fiducia. Gli unici che potranno fare la mia campagna elettorale sono le persone in questa stanza, non ho le possibilità degli altri candidati. Il popolo, la gente può aiutarmi a far cambiare questo sistema. Vorrei che tutta Sanremo ritrovasse lo spirito di comunità, discutendo dei problemi e stando vicini alle persone anziane. Per la battaglia contro le antenne ci hanno presi in giro, ma qualcosa si poteva fare. Mi ha commosso vedere le persone portarmi i soldi per pagare gli avvocati. Sono questi gesti che mi danno la forza per andare avanti con queste battaglie, sentire persone che non votano da tanti anni e mi dicono che sono disposte a votarmi. Bisogna chiedere alle persone, fare dei progetti di sviluppo non solo per il centro di Sanremo, tutta la città deve camminare allo stesso ritmo”.

L'intervista

La sua candidatura arriva dopo settimane di interlocuzioni con la coalizione composta da Partito Democratico e liste civiche che poi ha virato sulla scelta del candidato Fulvio Fellegara. Per diverso tempo si è ipotizzato che il MoVimento 5 Stelle potesse schierarsi insieme alla formazione progressista, poi la virata e la scelta di correre in solitaria.

“Non abbiamo mai deciso di andare con il centrosinistra, abbiamo avuto delle riunioni e i tempi per fare una coalizione erano stretti - ha risposto Rizzo - loro dovevano annunciare un candidato sindaco e per noi non c'erano le condizioni per accettare la sua candidatura. A 6 mesi dalle elezioni è riduttivo fare delle alleanze, bisogna farle già quando si è in consiglio comunale”.

“Per me non esiste un colore politico, esistono solo persone che hanno voglia di fare qualcosa per i cittadini - ha poi aggiunto Rizzo in merito alla sua esperienza in consiglio comunale - sono riuscito con caparbietà, fortuna e forza di volontà a ottenere qualche risultato ed è stata un'esperienza a volte negativa e a volte positiva. Mi sono trovato in un mondo nuovo, ma non mi vergogno di questo. Alla fine non mi ha voluto né la maggioranza né la minoranza, vuol dire che le mie idee davvero non avevano colore politico”.

La candidatura di Roberto Rizzo è la quinta in ordine di tempo. Già in pista ci sono Alessandro Mager (liste civiche), Claudio Rolando (centrodestra e liste civiche), Fulvio Fellegara (centrosinistra e liste civiche) e Roberto Danieli (lista Sanremo 2024).