Festival di Sanremo: in tanti comprano una casa per fare reddito durante la kermesse canora matuziana

Quest'anno compie 74 anni e per la città di Sanremo è da sempre un vero e proprio volano del mercato immobiliare della Riviera di Ponente. Il Festival della canzone Italiana, che da tempo attira una notevole attenzione mediatica e turistica, fa esplodere il segmento delle locazioni a breve termine. Si compra per affittare, e anche velocemente.

Secondo i dati elaborati dall’agenzia sanremese 'Tempocasa', nel periodo del Festival canoro un buon 70% delle compravendite è in funzione dell’affitto a terzi. Il restante 30% compra un immobile per sé, come abitazione principale.

"A partire da sei mesi prima del Festival - dice Raffaele De Fiore, executive manager e titolare di dieci punti vendita Tempocasa tra cui, appunto, Sanremo - assistiamo all’impennata delle richieste di locazioni turistiche: la gente ha fretta di comprare per mettere a reddito l’immobile, considerato il profitto elevato che ne scaturisce. Le prenotazioni partono già da settembre, con tariffe che raggiungono i 400 euro a notte. Se da un lato la maggior parte di chi viene a Sanremo per il Festival rimane solo un paio di giorni (90%), dall’altra, il 10% si trattiene per due settimane. Coloro che comprano casa a Sanremo sono per lo più lombardi e piemontesi (70%), mentre il 30% è rappresentato da clienti americani, svizzeri, svedesi e norvegesi. I più appartengono a una fascia d'età superiore ai 45 anni e a un ceto medio-alto. Si tratta principalmente di professionisti di spicco, dirigenti d’azienda o persone che hanno accumulato un certo capitale".

"Solo il 25%, invece - conclude De Fiore - è composto da persone del luogo, che acquistano per uso privato. I prezzi di vendita degli immobili a Sanremo, nel periodo pre e post Festival, non subiscono variazioni rispetto agli altri mesi dell’anno. Quelli che cambiano sono i tempi di vendita. Come anticipato poco fa, questi sono molto rapidi e un acquisto si finalizza in media anche in 30 giorni, rispetto ai 180 della norma. Chi compra casa a Sanremo per affittarla durante il periodo dell'evento predilige monolocali e bilocali di 40-60 metri quadri in centro storico, con vista mare o giardino. In prossimità dell’Ariston, i valori si aggirano intorno ai 4.000 euro a metro quadro. Se ci si sposta nelle zone limitrofe, i prezzi oscillano tra i 1.500 e i 1.800 euro a metro quadro, arrivando a toccare i 2.000-2.500 euro a metro quadro in zona San Martino".