Sanremo: il Tar accoglie il ricorso del 'Ristorante delle Palme' per l'occupazione del marciapiede con il dehors

Alla fine il Tar della Liguria ha dato ragione al ‘Ristorante delle Palme’, per la vicenda che nel 2022 aveva portato alla sospensione per 7 giorni del dehors del noto locale di corso Nazario Sauro, sul porto di Sanremo.

La Polizia Municipale era intervenuta, lo ricordiamo, in tre occasioni (il 5, 21 e 28 agosto 2022), contestando al ristorante di aver allargato arbitrariamente il dehors da quella che una volta era una strada carrabile al marciapiede di fronte. A seguito dei verbali emanati dagli agenti, il comune aveva sospeso per due settimane il dehors del locale.

I gestori del locale, avevano presentato ricorso impugnando la sospensione temporanea, avanzando istanza di accesso agli atti. Secondo i titolari del locale, il comune non avrebbe prodotto la memoria degli stessi, inoltrata l’11 maggio, sostenendo anche l’inapplicabilità del regolamento comunale sui dehors, che non disciplinerebbe le occupazioni di spazi pubblici nella zona portuale. In più sarebbe stato impossibile sanzionare il locale per avere contestato le trasgressioni, precedentemente al primo provvedimento che vedeva la sospensione di 7 giorni. Nella contestazione viene anche evidenziata la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per mancato differimento del periodo di sospensione nei mesi di bassa stagione.

Il Tar rilevato come il 15 novembre il Comune aveva sospeso il dehors per 7 giorni per le prime due violazioni. Secondo il tribunale “Il regolamento delinea un sistema a sanzioni crescenti, la cui ‘ratio’ è di consentire al concessionario, dopo la contestazione delle prime due trasgressioni, di correggere il proprio comportamento e ripristinare la legalità violata, evitando di incorrere nelle ulteriori e più gravi conseguenze stabilite per le ipotesi in cui le infrazioni salgano a tre e, poi, a quattro” (se commesse in un anno portano alla sospensione definitiva del dehors). Il Tar sostiene che il comune non ha rispettato il principio di progressione sanzionatoria sotteso alle norme regolamentari.

Il tribunale ha quindi accolto il ricorso del ‘Ristorante delle Palme’, annullando il provvedimento impugnato. Ha anche ordinato al Comune di Sanremo di esibire gli atti del procedimento che non sono già stati depositati in giudizio, compresi quelli di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni.