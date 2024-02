Sanremo: torna anche quest'anno l'edizione invernale di 'Saldi di Gioia', appuntamento il 10 e 11 febbraio

Sabato 10 e domenica 11 febbraio a Sanremo torna “Saldi di gioia”, l’ormai tradizionale manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone.

I moltissimi negozi aderenti resteranno aperti con orario continuato dalle 9,30 alle 19,30, per proporre la loro merce a prezzi scontati. L'atmosfera del centro della Città della Musica si farà ancora più frizzante grazie alle tante offerte e occasioni di shopping.

Con questa iniziativa la Confcommercio ancora una volta si impegna concretamente per rendere ulteriormente vivo il centro cittadino in occasione di un evento di grande rilievo e richiamo di pubblico come il Festival della Canzone.