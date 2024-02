Bordighera, il centro benessere dell'hotel Parigi cerca personale (Foto)

Il centro benessere dell'hotel Parigi a Bordighera cerca personale. E' disponibile un posto per un estetista e una segretaria con contratto di lavoro a tempo pieno.

"Il nostro centro benessere promuove un ambiente accogliente e rilassante, dove i clienti possono godersi un'esperienza di bellezza e relax" - dice Roberta Fusco, naturopata, massaggiatrice, estetista e manager del centro benessere dell'hotel Parigi - "Come membro del nostro team, si avrà l'opportunità di lavorare con una squadra entusiasta e collaborativa, pronta a condividere le proprie conoscenze e competenze".

Il centro benessere è in cerca di due figure professionali. "Stiamo cercando un'estetista qualificata e appassionata per il nostro centro benessere e una segretaria da inserire nel nostro team giovane e dinamico" - sottolinea - "La candidata estetista ideale dovrebbe avere esperienza nel settore estetico e possedere una conoscenza approfondita delle tecniche di massaggio e trattamenti, per fornire servizi di qualità ai clienti, compresi trattamenti per la cura della pelle, massaggi, depilazione e manicure/pedicure. Cerchiamo, inoltre, qualcuno per il ricevimento della SPA con ottime capacità di comunicazione e attenzione ai dettagli, in grado di comprendere le esigenze dei clienti. La capacità di lavorare in modo indipendente e gestire il proprio tempo in un ambiente dinamico sarà fondamentale per avere successo in questa posizione".

"Se si è un estetista appassionato/a, desideroso/a di crescere professionalmente e di far parte di un team o se si è una persona con uno spiccato senso dell’organizzazione che ha voglia di sperimentarsi nel settore estetico, che si impegna per la soddisfazione dei clienti, si può inviare la propria candidatura ad info@benesserehotelparigi.com oppure contattare il numero 3382237999" - conclude - "Siamo ansiosi di accogliere un nuovo membro nel nostro team e di condividere insieme il nostro impegno per la bellezza e il benessere".