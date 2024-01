Sanremo: al Palafiori l'incontro di auto mutuo aiuto per genitori di bambini e adolescenti con ADHD

Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio, dalle 16 alle 18, incontro di auto mutuo aiuto per genitori di bambini e adolescenti con ADHD. L'appuntamento è nella sede di Asl1 al Palafiori di corso Garibaldi.

“Proseguono così gli incontri organizzati dall’Associazione Italiana Famiglie ADHD (AIFA APS) rivolti a genitori di bambini e adolescenti con ADHD, accumunati dall’esperienza di avere figli con disturbo da deficit di attenzione/iperattività, che decidono di condividere il proprio percorso, fatto a volte di incertezze, a volte di piccole conquiste - dicono gli organizzatori - riscoprirsi risorsa e al tempo stesso sostegno per gli altri. Un luogo dove ricevere informazioni, capire normative scolastiche, accrescere la propria consapevolezza e non sentirsi soli. L’auto mutuo aiuto è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento che aiuta le persone a recuperare benessere psico-fisico. Un vero progetto di crescita personale”.