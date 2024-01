L’atleta ventimigliese Fabrizio Pertile premiato alla casa delle Federazioni al CONI di Genova

L’atleta Ventimigliese Fabrizio Pertile tesserato per il Cus Genova e allenato da Stefano Ferraris, è stato premiato venerdì presso la casa delle Federazioni al CONI di Genova, dove sono stati invitati tutti gli atleti liguri che durante la stagione agonistica 2023 si sono contraddistinti raggiungendo il podio ai Campionati Italiani di categoria e hanno vestito la maglia azzurra.

Pertile nella scorsa stagione agonistica ha conquistato la medaglia d’oro e il suo 14º titolo italiano nel salto in lungo M45 ai Campionati Italiani Master di Acireale nel mese di Giugno. A livello internazionale si è contraddistinto ai Campionati Mondiali Indoor di Torun nel mese di Marzo in Polonia qualificandosi nella finale tra i primi 8 al mondo e chiudendo al 7º posto sempre nel salto in lungo M45. 7º posto anche ai Campionati Europei di Pescara di Settembre ma nel salto triplo stabilendo il nuovo record regionale di categoria, gara sfortunata conclusa dopo soli due salti a causa della rottura del tendine d’Achille destro che lo ha costretto ad una lunga convalescenza.

Sempre durante la stagione agonistica 2023 Pertile ha partecipato anche ai Campionati Mondiali A.I.C.S. di Settembre vincendo l’oro e il titolo mondiale amatoriale nel salto in lungo salto triplo e salto in alto.

“Un grazie di cuore al nostro Presidente nazionale FIDAL Stefano Mei, al nostro Presidente regionale FIDAL Carlo Rosiello al Presidente regionale del Coni Antonio Micillo e a tutto il comitato regionale FIDAL Liguria, dopo tutto quello che ho passato la scorsa stagione a seguito dell’infortunio mi ha fatto davvero molto piacere ricevere questo premio, lo voglio dedicare a mia figlia Ginevra, che possa coltivare la passione per qualsiasi sport deciderà di fare in futuro e raccogliere tante soddisfazioni”, il commento di Pertile.