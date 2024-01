Festival di Sanremo 2024: ecco il 'Villaggio del Festival', a Villa Ormond show e ospiti con la Regione Marche

Sanremo si sta preparando da giorni alla 74a edizione del Festival di Sanremo e, come sempre, sono sempre più le ‘collaterali’ che consentiranno di far vivere la kermesse canora anche fuori dall’Ariston.

L'edizione 2024 del ‘Villaggio del Festival' è alle porte, si respira un'atmosfera elettrizzante per quella che verrà sicuramente ricordato come un evento memorabile. La novità di quest'anno prevede la compartecipazione onoraria della Camera di Commercio e della Regione Marche, tra l'altro luogo d'origine dell'attore ospite al Festival di Sanremo, Russel Crowe.

I tanti eventi prenderanno vita nell'incantevole location del parco di Villa Ormond, al cui interno è situato il Museo del Fiore, il Padiglione Liberty Pedriali e la Villa, cuore delle attività. Oggi si è svolta la presentazione con: Giuseppe Faraldi (Assessore al Turismo al comune di Sanremo), Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio Marche), Enrico Lupi (Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria), Alessandro Piana, (Vicepresidente della Regione Liguria) e il Senatore Gianni Berrino. Da remoto Michele Monina, critico musicale e una piacevole sorpresa è stata quella del collegamento di Pinuccio, inviato di ‘Striscia la Notizia’.

Tutti gli intervenuti hanno evidenziato l’importanza dell’unione tra Sanremo e la Regione Marche, sottolineando le eccellenze agroalimentari e l’unione di intenti per l’economia.

Il taglio del nastro previsto per lunedì 5 febbraio, che vedrà una serie di ospiti d’onore. Sarà poi organizzato l'attesissimo Gran Gala della Stampa dove presenzieranno importanti personalità appartenenti al mondo della politica e dello spettacolo. Nella serata le nomination saranno per Annalisa (premio Super Hit), i Ricchi e Poveri (premio alla Carriera), i Negramaro (premio Speciale della Critica). Importante lo spazio dedicato al trionfo della cucina italiana e lucana, con un menù raffinato che tra le altre pietanze vedrà l'agnello del Vulture di Ruvo del Monte (PZ), servito con un accompagnamento di patate al coppo e cimette di rapa con peperone crusco per esaltarne la prelibatezza.

Il ‘Villaggio del Festival’ è uno dei luoghi più ambiti che ruota intorno alla manifestazione canora italiana più attesa di sempre. Gli stessi protagonisti del Festival di Sanremo parteciperanno direttamente ad eventi e interviste condotte da Michele Monina con il suo format Bestiario Pop; inoltre, altra novità di questa edizione, come confermato dagli stessi Monina, Pinuccio e Grande, dal salotto del villaggio andrà in onda in diretta il ‘ControFestival’, un momento esclusivo, dove si ascolteranno e commenteranno le canzoni. Durante la serata passeranno a salutare i protagonisti per un commento a caldo, che poco prima erano ad esibirsi al teatro Ariston. Lo stesso andrà in diretta sul canale Twitch di Enrico Silvestrin e su altri collegati.

Nel momento in cui si accenderanno le telecamere sul palco dell'Ariston, partirà un talk che vedrà tra i protagonisti proprio Michele Monina, Pinuccio e Silvestrin con dirette su Instagram insieme allo youtuber Daniele Montesi e, nella serata del giovedì, ci sarà una super puntata in diretta anche sul canale del Cerbero, la pagina podcast più seguita su Twitch Italia.

Il Direttore Grande e il critico Monina promettono, inoltre, che verrà rivelata un'incredibile sorpresa che avrà come protagonista alcuni cantanti del Festival. Per l’organizzazione sarà importante la sinergia tra il direttore Giuseppe Grande, il Presidente Enrico Lupi, il suo Vicario Andrea Di Baldassare e il Presidente Sabatini, preziosa al fine di portare a termine un progetto così ambizioso.

Venerdì 9 febbraio è previsto il Gran Galà delle Camere di Commercio di Riviere di Liguria, della Regione Marche e della Regione Liguria. L'unione dei due territori sfocerà in un connubio gastronomico e culturale che porterà alla promozione delle maestose particolarità delle rispettive Regioni.

Ma il ‘Villaggio del Festival’ significa anche giovani: quest'anno i ragazzi appartenenti alle nuove generazioni potranno interfacciarsi con un media fatto su misura per loro: Marlù e Webboh, che porteranno a Sanremo il punto di vista della GenZ con il format "Marlù Webboh Vibes". Un vero e proprio evento aperto al pubblico, che si svolgerà ogni giorno dal 6 al 10 febbraio (dalle 14.30 alle 18.30) nello scenario del parco di Villa Ormond. Tra talk e live show saranno protagonisti i cantanti in gara a Sanremo protagonisti i cantanti in gara di Sanremo, ma anche le giovani promesse della musica, i creator e i tiktoker più amati del momento.

Spazio anche a momenti contro il bullismo, la tutela dell'ambiente, i disturbi alimentari e gli amici animali. Nel cast fìsso troviamo Jody Cecchetto, A Capo del Globo, Ella's Book, Giulia Bellu, Diletta Begali, Andrea Prada e tanti altri. E molte sorprese, imperdibili.

Come nell'edizione precedente, il ‘Villaggio del Festival’ ospiterà gli studenti delle scuole sarde, lucane e alcuni ragazzi in rappresentanza da Sanremo. I giovani parteciperanno ad innumerevoli attività spensierate e a seminari costruttivi in cui esperti del settore si metteranno in gioco per parlare di problematiche sociali quali la violenza di genere e la guida sicura, connettendosi in primo piano con i ragazzi in modo da stimolarli e spronarli alla corretta educazione civica.

Tra i super ospiti che incontreranno gli studenti, atteso Francesco Michea Carini, 25 anni di successi nel Motorsport come pilota a livello nazionale e internazionale su pista e in salita, dalle serie Gran Turismo, agli sport prototipi, nonché alla Formula 3000. Sempre in ambito culinario, al villaggio ci sarà l'attesissimo evento di spessore il trofeo ‘Pizza Festival Sanremo 2024’, dove pizzaioli provenienti da ogni zona della penisola si sfideranno ogni giorno sotto l'occhio vigile di giudici d'eccezione tra cui Salvatore Lionello, tre spicchi Guida Pizzerie 2024 del Gambero Rosso; Michela Carbone prima classificata al Campionato del Mondo di Pizza Rimini 2023 e Angelo Mondello, Ambasciatore della Pizza Napoletana alle Galapagos.