Una festa di carnevale andrà in scena sabato 10 febbraio, dalle 15.30, a Castelvittorio.

Per l'occasione vi sarà la tipica pentolaccia di carnevale presso piazza XX Settembre. "Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme a noi il carnevale" - dicono gli organizzatori - "In caso di maltempo si terrà presso la sala polivalente del comune".

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Castelvittorio in collaborazione con il Comune.