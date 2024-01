È morta Sandra Milo, fu opinionista al Festival di Sanremo. Nel 2017 Virginia Raffaele la “portò” sul palco dell’Ariston (video)

Il mondo dello spettacolo è in lutto. Se n’è andata Sandra Milo, volto del cinema e della tv a cavallo delle generazioni. Nata a Tunisi nel 1933, nella sua lunga carriera è stata tre le più grandi protagoniste del cinema italiano del ‘900 lavorando con attrici del calibro di Claudia Cardinale e Giulietta Masina. Ha recitato in film come “Il generale Della Rovere”, “Ardua e le compagne”, “Fantasmi a Roma” e “Giulietta degli spiriti”, ma soprattutto in “8½” di Federico Fellini, primato con l’Oscar nel 1964.

Il suo nome è legato anche al Festival di Sanremo. Nell’edizione del 2001 fu opinionista della kermesse per “La vita in diretta”, mentre nel 2017 la sua caricatura fu magistralmente portata sul palco dell’Ariston dall’attrice e imitatrice Virginia Raffaele.

Possibile, quindi, che durante l’imminente 74ª edizione del Festival la Rai scelga di tributarle il giusto omaggio come donna di tv, cinema e spettacolo.