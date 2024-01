Sanremo: al via a Palazzo Roverizio la mostra 'L'arte di aiutare' organizzata dalla Caritas

Oggi pomeriggio alle 15, nel salone di Palazzo Roverizio in via Escoffier a Sanremo, appuntamento con il vernissage d’apertura della mostra di pittura ‘L’arte di aiutare’.

La Caritas, in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale), portano un progetto, già in atto nella capitale e in vari altri paesi al fine di sostenere, per ora, 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di N.S. dell’Annunciazione del Borgo anche per l’anno 2024.

La mostra (a ingresso libero) terminerà domenica 4 Febbraio alle 18. Artisti contemporanei, alcuni di chiara fama, hanno donato i loro lavori da esporre per questa opera di solidarietà.