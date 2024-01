È morta Giuseppina Bordero, mamma del vice sindaco di Montalto Carpasio Valerio Verda

E' mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 85 anni Giuseppina Bordero, mamma del Vice Sindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda.



"Originaria di Cetta, si è trasferita con la famiglia a Carpasio sin da piccola, frequentando lì le scuole. Con suo marito Silvio, ha gestito per tanti anni il rinomato ristorante 'Da Valerio' a Carpasio. Donna meravigliosa, affabile e gentile, è stata un po' la mamma di tutti noi, avendo sempre una buona parola e un gesto cortese per tutti. Come il suo amato consorte, non ha voluto esequie pubbliche. L'Amministrazione Comunale, con affetto e stima, porge le più sentite condoglianze".