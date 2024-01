Speciale weekend: oltre a eventi dedicati alla Shoah, anche spettacoli teatrali e appuntamenti per i più piccoli

Un fine settimana incentrato sulla ricorrenza della Giorno della Memoria che cade oggi sabato 27 gennaio, data nella quale si vuol ricordare quando lo steddo giorno del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Oœwiêcim (nota con il suo nome tedesco di Auschwitz), scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista.



Tralasciamo le cerimonie ufficiali varate dalle amministrazioni comunali, consultabili comunque nell’Agenda Manifestazioni, per darvi conto degli altri eventi sparsi nella provincia.



Ad Imperia sono due gli spettacoli teatrali incentrati sul racconto della Shoah: questa sera alle 21 presso il Teatro Opere Parrocchiali di Via Verdi 14 ca in scena ‘Angelo Pizzuto, I.M.I.’ la storia di Angelo Pizzuto, giovane carabiniere siciliano catturato dai tedeschi come internato militare italiano e sopravvissuto a ben tre campi di concentramento. Dopo la guerra, si è trasferito a Imperia dove è rimasto tutta la vita. Sul palco gli attori Renato Donati, Eugenio Ripepi, Marco Frassinelli e con la partecipazione di Anna Maria Pizzuto, Ernesta Donati, Pietro Frassinelli, Sofia Frassinelli, il coro Vox Pueri di Tiziana Zubino e i bambini dalla classe IA delle elementari di Via Gibelli. L'ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti.

Domani ‘Lo Spazio Vuoto’ (via Bonfante 37) propone una riflessione in forma di teatro di narrazione. ‘Storia di un uomo magro’ è il monologo che l’attore e regista Paolo Floris porta in scena alle ore 17. È la storia, liberamente ispirata al libro ‘La ghianda è una ciliegia’ di Giacomo Mameli, di un piccolo grande eroe italiano durante la Seconda guerra mondiale.

Una narrazione leggera, nonostante il contenuto drammatico, ovvero le peripezie del sardo Vittorio Palmas, un uomo magro, ma non così magro da essere bruciato in un forno dai tedeschi, anzi destinato a sopravvivere grazie a soli due chili in più. Una testimonianza vera narrata in stile fiabesco, per raccontare la storia di tanti uomini comuni, trasformati in eroi dalla violenza dell’esperienza vissuta.

‘Anche noi all’inferno’ è il titolo di un nuovo e originale spettacolo di Liber Theatrum sulla Shoah in programma domani alle 16 (ingresso gratuito) nelle sale sotterranee del Museo Civico Archeologico al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Un pezzo di storia italiana che è assolutamente necessario scoprire, conoscere, ricordare, accompagnato dalle testimonianze di chi l'ha vissuta in prima persona pagandone un prezzo altissimo. In scena un nutrito gruppo di interpreti diretti da Diego Marangon.

Punto di partenza, la firma dell'Armistizio dell'Italia con gli Alleati anglo-americani l'8 Settembre del 1943 e la fine della tragica alleanza con la Germania nazista di Hitler. Da quel momento tutta una serie di avvenimenti che hanno segnato in maniera ancora più profonda la storia d'Italia, conseguenza innanzitutto dell'arresto di Mussolini e della fine del Fascismo, quindi la liberazione del duce e la nascita della Repubblica Sociale di Salò, ma soprattutto la ferrea e tremenda presenza militare tedesca nella nostra penisola e le innumerevoli deportazioni nei lager nazisti di tanti, troppi, italiani.

Bordighera celebra la Giornata della Memoria con il cortometraggio ‘Seife’ dell'educatore socio pedagogico e filmaker sanremese Riccardo Di Gerlando, che si potrà ammirare questo pomeriggio alle 15 nella sala polivalente di Terrasanta, in via Cadorna 9.

Il cortometraggio affronta una tematica molto toccante: lo sterminio delle persone con disabilità commesso nella Germania nazista tramite il programma Aktion T4. Andrea Ganzerla, protagonista del film, si cala nel ruolo di un ragazzo autistico che viene condotto in clinica, con la falsa promessa di iniziare delle cure sperimentali prescritte dal medico di famiglia. Seife in tedesco significa ‘sapone’, il soprannome dato al giovane che usava intagliare saponette per dargli la giusta forma, aiutandosi con un coltello. Il ragazzo, ignaro del suo tragico destino, sarà capace di provare un platonico sentimento per un’infermiera, lasciandole qualcosa di estremamente prezioso e autentico.

Giusti tra le Nazioni sono i non ebrei che durante la Shoah salvarono anche un solo ebreo dalla deportazione e dalla morte, rischiando la propria vita e senza trarne alcun vantaggio personale. Yad Vashem, Istituto per la Memoria della Shoah, organismo ebraico ufficiale sorto nel 1953 a Gerusalemme e volto a preservare la memoria stessa della Shoah, ha riconosciuto oltre 27mila Giusti tra le nazioni. Di questi più di 700 sono italiani.

Per ricordare queste persone domani alle 18 nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare si terrà lo spettacolo ‘Giusti - il coraggio di essere umani’ con Alessandra Bedino e Alessandro Moretti alla fisarmonica.

La rappresentazione, attingendo a materiali storici diversi, cuce insieme frammenti di vite, episodi e testimonianze che dialogano con la musica della fisarmonica, in una narrazione che parlando del passato adombra un presente che ci vede tutti coinvolti nella responsabilità verso l'altro.

Ecco ora altri eventi in programma oggi e domani.



Oggi al Palazzo Civico di Imperia l’appuntamento è con la terza di quattro ‘Giornate di Studio’ sulla storia della città. ‘Imperia è… una storia lunga oltre 100 anni', questo il titolo del ciclo di conferenze organizzato dall’Archivio di Stato di Imperia. Oggi a partire dalle ore 9.30 saranno trattati i seguenti argomenti: Aspirazioni unitarie. Il patto di unione per la nascita di Imperia del 1908: personaggi ed idee; Il ‘modernismo’ nell’esperienza di Giovanni Boine; Un’epistola autografa di Friedrich Engels a Giuseppe Canepa (9 gennaio 1894); Theodore Roosevelt, un presidente da Porto Maurizio al monte Rushmore; Le prime quote rosa nell’amministrazione della Città di Imperia; Toponomastica urbana tra Unificazione e Liberazione.



Alla Chiesa Luterana di Sanremo prosegue la terza edizione del Festival di Musica Barocca all’insegna della grande musica, della scoperta e dei grandi direttori e solisti. L’appuntamento di questo pomeriggio alle 18.00 sarà dedicato principalmente alla vocalità nel periodo barocco, in particolare alle opere della prima metà del settecento, con due protagonisti: Händel e Vivaldi. Alla direzione del concerto il M° Francesco D'Arcangelo. Soprano Francesca Mercadante.



Domani a Imperia sono due gli appuntamenti dedicati alla musica: alle 17 alla Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia, si terrà un concerto del pianista Andrea Bacchetti assieme al violinista Alessio Bidoli.

Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova porta in scena alle 17.15 sul palco del Teatro dell’Attrito lo spettacolo teatrale 'Un uomo complesso', storia di Michele Campanella, il partigiano Gino.

Domani, domenica 28, alle ore 16, presso il teatro della parrocchia di San Giuseppe ed Antonio di Arma di Taggia si terrà il primo concerto del 2024 della OpenOrchestra. Il gruppo strumentale, diretto da Marco Reghezza, proporrà un repertorio vario per genere, stili ed epoche. Saranno eseguiti brani di Morricone, Bartok, Cebic, Mihovilic, Brahms, Reghezza, Paganini, Beethoven, Elgar, Rizzella, Massenet, Puccini. L'ingresso al concerto è libero.

La raccolta di racconti ‘Crescita e Consapevolezza' dell’imperiese Alessia Parravicini sarà presentata domani alle ore 15, presso la sala conferenze di Villa Luca, nell’ambito della rassegna La Domenica Letteraria. Seguiranno un rinfresco e l’opportunità di visitare la Pinacoteca Rambaldi, ospitata all’interno della Villa. Villa Luca si trova a Coldirodi di Sanremo, in Via Rambaldi 51.

Chiudiamo con un appuntamento dedicato ai più piccoli: ‘Fiabe e leggende del cielo invernale’ è un nuovo spettacolo che prenderà il via domani, domenica 28 gennaio, alle ore 15.30, al Planetario del Museo Navale in Calata Anselmi ad Imperia.

Sarà un viaggio alla scoperta delle lucenti stelle del cielo invernale in compagnia delle fiabe e delle leggende a loro dedicate, per stupire i bambini dai 6 anni in su.

Dai Sumeri agli antichi Egizi, dai Nativi del Nord America ai samurai del lontano Giappone, il girotondo tra le costellazioni si concluderà con un tuffo nel profondo cielo verso le nebulose, le nubi interstellari e i residui di supernove, spettacolari esplosioni che testimoniamo la fine delle stelle più massicce.





Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni



Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo