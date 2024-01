Villa Nobel ospita "Oltre il Festival" e diventa la casa delle radio Mediaset

“"Oltre il Festival" si sta imponendo, edizione dopo edizione, come nuovo modello di accoglienza nel corso del Festival di Sanremo, punto di incontro e di confronto tra addetti ai lavori, con un occhio di riguardo per il pubblico che potrà accedere liberamente al parco di Villa Nobel - dicono gli organizzatori - dislocati nelle diverse postazioni all'interno della villa e nel parco, nel corso di tutta la giornata i conduttori di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di musica, attualità, costume. Su Radio 105 ogni giorno Diletta Leotta e Daniele Battaglia condurranno in diretta da Villa Nobel "105 Take Away", mentre Mariasole Pollio raccoglierà sul posto contributi che andranno ad arricchire i programmi dedicati al Festival di Sanremo. Lo stesso faranno nel corso di tutta la settimana Melita Toniolo e Lucilla Agosti su R101, mentre Fernando Proce trasmetterà in diretta da Villa Nobel il venerdì mattina. Radio Monte Carlo sarà presente a Sanremo con Chiara Lorenzutti che trasmetterà in diretta tra le 16 e le 18, mentre Giorgia Venturini si collegherà da Villa Nobel due volte al giorno. Gli artisti in gara al Festival interverranno in diretta su Radio Subasio che aprirà all'interno della propria programmazione alcuni momenti dedicati, così come Radio Norba presente a Sanremo con Claudia Cesaroni, Marco Guacci e Alan Palmieri. Linda Pani sarà la conduttrice di Radio Bellla & Monella”.