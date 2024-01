74° Festival di Sanremo: non solo i big in gara, alle prove anche i protagonisti dei duetti (foto)

Tra l’hotel Globo e il Teatro Ariston continua la sfilata dei cantanti che saranno protagonisti all’imminente 74ª edizione del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 gennaio.

Insieme ai cantanti in gara, stanno salendo sul palco anche i loro compagni d’avventura per la serata delle cover. Gli accoppiamenti sono stati annunciati proprio questa mattina da Amadeus insieme all’amico Fiorello durante “Viva Rai2!”.

Grande accoglienza per i Gemelli Diversi, idoli mainstream a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, quest’anno pronti ad accompagnare Mr. Rain nella serata del venerdì. In teatro anche Fabrizio Moro che duetterà con Il Tre, presente oggi alle prove oltre a BNKR44 e Diodato.

Intanto Sanremo si prepara ad accogliere la kermesse. Crescono in città gli spazi che saranno poi dedicati agli eventi collaterali e le aree necessarie all’organizzazione per far funzionare un macchina che ogni anno si fa sempre più articolata. Scattano anche i primi divieti, mentre il clou è ovviamente atteso per seconda settimana di febbraio, quando le prove lasceranno spazio alla gara.