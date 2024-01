Lavori del Terzo Valico a Genova: disagi per chi viaggia in treno nei weekend ma solo di notte

Confermati da Trenitalia alcuni disagi nei prossimi fine settimana, per chi si sposta in treno verso il Ponente. Proseguono infatti gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Per consentire le attività programmate sono previste alcune sospensioni della circolazione dei treni. Sotto il dettaglio.

Da mezzanotte del venerdì alle 8 del sabato dei giorni 26 e 27 gennaio, 2, 3, 9 e 10 febbraio, i treni Intercity tra Ventimiglia e Milano subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Ventimiglia e Savona o Genova. Sono previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio.

Dalle 22 del venerdì alle 8 del sabato e dalle 22 del sabato alle 6.30 della domenica, nei fine settimana 26/28 gennaio, 2/4 e 9/11 febbraio i treni regionali da Milano per Savona, Imperia e Ventimiglia e da La Spezia e Sestri Levante per Genova e località del Ponente ligure (Savona, Imperia, Ventimiglia) saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Alassio o Savona o Cogoleto e Genova. Anche in questo caso è prevista la riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus ove possibile e modifiche degli orari.

Dalle 14 di sabato alle 22 di domenica dei fine settimana 27 e 28 gennaio, 3 e 4 febbraio, 23 e 24 marzo, 30 e 31 marzo e 6 e 7 aprile i treni Regionali Genova-Arquata Scrivia o Novi Ligure modificano l’orario anche con anticipi e non fermano a Genova Sampierdarena e a Genova Rivarolo (la stazione di Genova Sampierdarena è raggiungibile con i treni della linea Genova-Savona-Ventimiglia); i treni Regionali della relazione Genova-Acqui Terme sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e di Campo Ligure-Masone ed è istituito un servizio bus che non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

Dalle 22.30 del venerdì alle 5 del lunedì dei fine settimana 26/29 gennaio, 2/5, 11/12 febbraio e 23/26 febbraio, 1/4 marzo, 22/25 marzo, 5/8 aprile i treni da Sestri Levante a Savona e da Genova Nervi/Brignole a Genova Voltri effettuano fermata a Genova Principe superficie anziché sotterranea e non effettuano fermata a Genova Via di Francia.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare di oltre il 40% i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e di quasi il 50% i volumi del traffico merci. In particolare, per quanto riguarda l’offerta di Trasporto Pubblico Locale, in base all’Accordo Quadro tra RFI e Regione Liguria, la separazione e rimodulazione dei flussi permetterà l’inserimento sulla tratta Genova Voltri-Genova Sampierdarena di maggiori collegamenti con nuove fermate a Genova Prà-Palmaro e Genova Aeroporto/Erzelli ad integrazione dell’offerta attuale.