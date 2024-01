La città di Sanremo torna sulle maglie del Genoa durante la settimana del Festival

Prosegue la collaborazione tra Genoa CFC e Comune di Sanremo in occasione del 74° Festival della Canzone. I calciatori del Club più antico d’Italia, nel prepartita delle gare Genoa-Lecce ed Empoli-Genoa, scenderanno in campo con una patch dedicata sulla manica di magliette e felpe adibite al riscaldamento e all’allineamento prima del fischio d’inizio.

Nella settimana della kermesse, come già avvenuto lo scorso anno tramite il lancio di una 'Lega Genoa' dedicata a tifosi rossoblù e appassionati di musica, alcuni tesserati parteciperanno al 'Fantasanremo 2024' cercando di scalare la classifica del gioco divenuto un fenomeno social nazional-popolare.

“Siamo felici di proseguire nella partnership con il Comune di Sanremo attraverso una serie di attività volte a consolidare il rapporto fra il club e la Città dei Fiori, eccellenza e orgoglio del territorio ligure. Calcio e musica unite insieme: un binomio vincente” è il commento di Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa CFC.

“È un vero piacere riconfermare la collaborazione con il Genoa CFC, che permetterà di veicolare il nostro brand sulle loro maglie. Un’iniziativa volta a promuovere Sanremo durante il Festival, proprio come accaduto con successo lo scorso anno. La sinergia durante la passata edizione è stata davvero fortunata se pensiamo che il Genoa è tornato in serie A. Ringraziamo quindi il Genoa CFC per aver pensato nuovamente alla nostra città”. Così il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi nell’annunciare la prosecuzione della collaborazione.