Legge sul terzo mandato del Sindaco: a Camporosso Gibelli orientato verso il sì, Conio ha tempo

Nella nostra provincia i comuni sotto i 15mila abitanti sono praticamente tutti, tra Sanremo, Imperia e Ventimiglia e, quindi, la decisione del Consiglio dei Ministri (che ha anche ufficializzato le date per l’election day dell’8 e 9 giugno prossimi) sul terzo mandato dei sindaci, riguarda la stragrande maggioranza degli stessi.

I due comuni che potrebbero vedere a breve lo sfruttamento della nuova legge sono fondamentalmente due, uno già a giugno prossimo e l’altro tra due anni e mezzo. Stiamo parlando di Camporosso e Taggia: il primo andrà infatti ad elezioni alla prossima tornata mentre per il secondo bisognerà attendere ancora.

Abbiamo sentito entrambi gli interessati per un commento in merito. Davide Gibelli, per il quale sta scadendo il secondo mandato “Chiaramente ci sto pensando da quando la nuova Legge era stata paventata – ha detto al nostro giornale – ma solo ora posso lavorarci sopra. Quello che è certo che sarà una scelta condivisa con il mio gruppo. Chiaramente dovremo decidere in fretta e, già nei prossimi giorni ci vedremo”.

Più sereno, ovviamente, Mario Conio: “E’ ancora presto per pensarci – ci ha detto – visto che manca molto tempo. Mi prenderò tutto il tempo per pensarci e vedremo, nei prossimi anni, se ci saranno tutti i presupposti”.