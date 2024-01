Sanremo: alla Coop la conferenza di Paolo Veziano ‘A loro rischio e pericolo, ebrei stranieri alla frontiera di Ventimiglia'

Nel ‘Giorno della Memoria’ delle vittime della Shoah, la Sezione Soci Coop di Sanremo con il patrocinio dell’ANED di Imperia e Savona, organizza per domani la conferenza ‘A loro rischio e pericolo, ebrei stranieri alla frontiera di Ventimiglia 1938-1940’, a cura di Paolo Veziano.

Si terrà alle 16.30, alla sala ‘Punto di Incontro’, al primo piano del supermercato Coop di Corso Matuzia a Sanremo. Paolo Veziano è uno storico e scrittore della storia degli ebrei che da anni si dedica per passione alla studio della presenza ebraica in provincia e della condizione degli ebrei sotto l'occupazione italiana nel Nizzardo.

Nello spirito di una continua ricerca degli avvenimenti del passato Paolo Veziano approfondirà il tema del suo libro “Ombre di confine” che racconta degli ebrei stranieri, soprattutto in arrivo dall’Europa dell’est già sotto il gioco nazista (Austria, Sudeti, Polonia, dalla stessa Germania e altri Paesi) che cercavano di sfuggire alle persecuzioni raggiungendo, via Italia, la Francia, Paese non soggetto ad un regime dittatoriale per poi, magari, raggiungere la Gran Bretagna o gli Stati Uniti. Non tutti quegli ebrei erano facoltosi, molti conducevano una vita stentata, respinti dal loro paese d’origine, mal tollerati in Italia, spesso respinti dalla Francia. La sopravvivenza dignitosa degli ebrei fu possibile grazie agli sforzi umani e finanziari del CAR (Centro Accoglienza Rifugiati) di Nizza e alla solidarietà manifestata nei loro confronti dalla popolazione.

Dialogherà con Paolo Veziano , Daniela Cassini, autrice di libri sulla Resistenza ed il Nazifascismo.