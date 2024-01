Festival di Sanremo 2024: come poter ottenere i biglietti per 'Domenica In' dell'11 febbraio

In occasione della trasmissione televisiva "Domenica In" che si svolgerà domenica 11 e che sarà trasmessa da Rai Uno, vengono messi a disposizione del pubblico alcuni biglietti per assistere al programma.

La richiesta potrà essere presentata tramite apposito modulo di partecipazione on line solo il 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 17 .

Si precisa che la domanda dovrà essere presentata solo da maggiorenni e che l’accesso alla trasmissione è consentito al minorenne (accompagnato da un maggiorenne) che abbia compiuto il dodicesimo anno di età.

Il modulo può essere compilato solo ed esclusivamente sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) alla voce “Vivere Sanremo” – “Biglietti Domenica In”. E’ necessario inserire: cognome, nome, luogo, data di nascita, telefono cellulare e indirizzo email. Verrà presa in considerazione una sola richiesta per 2 nominativi: pertanto potranno accedere alla trasmissione 140 persone. Per questioni di sicurezza, ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo del fruitore dello stesso: i biglietti saranno strettamente personali.

Successivamente, solo in caso di assegnazione, il richiedente o verrà contattato telefonicamente o riceverà la comunicazione via email. Non saranno effettuate altre comunicazioni personali. I biglietti potranno essere ritirati esclusivamente all'Urp (Palafiori, corso Garibaldi, da parte degli assegnatari muniti di documento di identità nei giorni:

- 8 e 9 febbraio, orario 9-13

- 10 febbraio, orario 8-14

- 11 febbraio, orario 8-14