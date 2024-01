Elezioni Amministrative Sanremo: ecco il quinto candidato ufficiale, Roberto Rizzo per il Movimento 5 Stelle

C’è un quinto candidato sindaco a Sindaco a Sanremo. Come era nelle previsioni sarà Roberto Rizzo, esponente del Movimento 5 Stelle che, a fine anno aveva rifiutato un ‘apparentamento’ con il centrosinistra guidato da Fulvio Fellegara evidenziando, già a suo tempo, che si sarebbe presentato come candidato dei penta stellati.

“Ringrazio i vertici del mio partito – ha detto Rizzo al nostro giornale – per la fiducia accordatami e mi auguro di poter espletare questo compito come ho fatto in qualità di consigliere comunale”.

“Consigliere comunale uscente – evidenziano i Pentastellati - ha rappresentato e difeso per cinque anni i valori del MoVimento 5 Stelle con grande attenzione alle persone e un’instancabile dedizione alla città di Sanremo. In Consiglio comunale ha fatto valere la voce di tutte le persone inascoltate dall’amministrazione e per le vie della città ha avuto il coraggio di opporsi in prima persona a ogni sopruso ai danni dei comuni cittadini, specialmente i più deboli e indifesi”.

“Un grazie a Roberto Rizzo – prosegue il M5S - perché, tra le molte iniziative, è stato promotore dei comitati per la pulizia dei boschi e per la tutela Ambientale minacciata dalle ‘antenne selvagge’, ha riportato i servizi di ambulanze mobili nelle frazioni, è stato l’artefice della riapertura dopo molti anni della Pinacoteca Rambaldi e si è fatto promotore di una serie di interventi di manutenzione ordinaria di cimiteri, spiagge, strade e luoghi di ritrovo. È perciò naturale chiedergli di proseguire l’attività politica proponendolo alla carica di Sindaco, anche in considerazione dell’esperienza maturata.

La presentazione di Roberto Rizzo candidato Sindaco si svolgerà Mercoledì 31 gennaio, alle ore 18:30 presso la sala della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi, con l’indicazione delle linee programmatiche proposte dal MoVimento 5 Stelle per la consiliatura 2024-2029.

Il programma porrà massima attenzione alle piccole e indispensabili opere per Sanremo, al potenziamento dei servizi utili a tutti i cittadini e tagliando alcuni sprechi destinerà maggiori risorse a disposizione delle frazioni per aumentare il benessere e la qualità di vita di tutti.