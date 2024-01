74° Festival di Sanremo: dai Ricchi e Poveri a Irama, una giornata di prove a cavallo tra le generazioni (foto)

Che sia un Festival intergenerazionale lo si è appreso già dalla rosa dei nomi in gara. Ma la giornata di prove di oggi ne è la dimostrazione più chiara e netta. Nel giro di poche ore si sono alternati sul palco dell’Ariston artisti che spaziano da un pubblico più maturo a quello degli adolescenti.

Caccia al selfie per i fan di Maninni, Rose Villain, Irama e Mr. Rain, tutti nomi legati a un pubblico giovane, quello che il Festival è stato in grado di intercettare negli ultimi anni grazie al tocco di Amadeus.

Meno calca di giovanissimi, invece, per delle colonne della canzone italiana come Loredana Bertè (che ha già provato ieri nel tardo pomeriggio) e i Ricchi e Poveri, capaci però di riportare sulla kermesse sanremese l’attenzione di un pubblico ‘over’.

Intanto nelle ultime ore sono filtrate le prime indiscrezioni sui duetti della serata delle cover, in programma venerdì 9 febbraio. Uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati.

Con Fiorella Mannoia dovrebbe duettare Francesco Gabbani, mentre Venerus dovrebbe accompagnare Loredana Bertè.

Emma sarà sul palco dell'Ariston con Bresh, mentre Annalisa condividerà la serata con La Rappresentante di Lista. Per Alessandra Amoroso ci saranno i Boomdabash.

I The Kolors dovrebbero puntare su un grande classico con Umberto Tozzi, Maninni pare abbia scelto Ermal Meta. Coppia tutta napoletana per Geolier con Gigi D'Alessio e Luchè.

E poi: Il Tre con Fabrizio Moro, Gazzelle con Fulminacci, Irama con Riccardo Cocciante, La Sad con Rettore, Fred De Palma con gli Eiffel 65 e Bnkr44 con Nada.

Indiscrezioni anche alla voce "ospiti". Gli immancabili rumors vedrebbero la possibile presenza di Francesco Totti sulla scia dell'ospitata da Fiorello a "Viva Rai2!".

Sempre durante la trasmissione cult del mattino è spuntata l'ipotesi Adriano Celentano con Fiorello che ha detto: “Ciao Adriano, ci vediamo dove sai”.