Festa del papà alla scuola Santa Marta di Ventimiglia: emozioni, canti e un legame che cresce insieme ai bambini (Foto)

Un pomeriggio carico di emozioni, sorrisi e condivisione ha segnato la celebrazione della Festa del papà alla scuola dell’infanzia paritaria Santa Marta di Ventimiglia. L’evento si è aperto con la lettura di una toccante lettera dedicata ai papà, capace di racchiudere il senso più profondo della giornata: “Crescere è un viaggio bellissimo, ma farlo tenendovi per mano è la magia più grande e bella che ci sia”.

I bambini, protagonisti assoluti, hanno poi cantato e recitato una poesia, vivendo momenti di grande tenerezza seduti tra le braccia dei loro papà, con i quali hanno condiviso anche una gustosa merenda. Particolarmente significativo è stato il percorso didattico presentato durante l’incontro: nelle ultime settimane i piccoli hanno esplorato i sapori e i cibi del mondo, coltivando con cura anche le erbe aromatiche dell’orto scolastico. Un’esperienza concreta che ha permesso loro di comprendere il valore della crescita, della pazienza e della dedizione.

“Grazie papà perché state crescendo insieme a noi”, recitava uno dei passaggi più intensi della lettera, sottolineando il ruolo fondamentale della figura paterna nello sviluppo dei bambini. Durante il pomeriggio, i papà hanno potuto immergersi nella realtà scolastica dei propri figli, mettendo da parte gli impegni quotidiani per vivere un momento autentico di relazione. Un’occasione preziosa per rafforzare il legame affettivo, valorizzare il ruolo educativo e promuovere una genitorialità attiva all’interno del percorso scolastico. Un’iniziativa fortemente voluta dalla scuola, che ha trasformato una semplice festa in un’esperienza significativa, capace di unire educazione, famiglia e comunità.