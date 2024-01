Ventimiglia, viabilità davanti alla scuola di Nervia. I genitori: "E' insostenibile, manca la sicurezza"

"La viabilità in prossimità della scuola di Nervia a Ventimiglia, soprattutto all'entrata e all'uscita dei bambini, è insostenibile. Manca la sicurezza". Lo denunciano i genitori degli alunni che frequentano l'istituto comprensivo statale n° 2 "Cavour" in via Nervia a Ventimiglia.

Nonostante il divieto di transito nelle ore di entrata e uscita dei ragazzi che vanno a scuola e la presenza di una transenna che sbarra il passaggio si riscontrano giornalmente problemi con la viabilità di auto e moto. "E' una situazione che perdura nel tempo" - sottolineano i genitori preoccupati - "Al mattino sono presenti, a volte, gli agenti della polizia locale ma il problema si presenta, soprattutto, al pomeriggio e da quando manca la figura del 'nonno vigile' la situazione è peggiorata. Tutto incide e rende caotico ma soprattutto privo di sicurezza per noi genitori e, in particolar modo, per i nostri figli il tratto di strada per andare e tornare da scuola. Non crediamo che mettere una persona preposta a sorvegliare la zona per non far passare macchine e moto mezzora al giorno sia una spesa così esorbitante per il comune. Auspichiamo altresì che non ci siano scuole di serie A e serie B vista la presenza assidua al mattino e al pomeriggio di vigili urbani all'esterno delle altre scuole della città".