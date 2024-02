Ventimiglia, viabilità davanti alla scuola di Nervia: ci sarà un vigile per garantire sicurezza

Un vigile urbano veicolerà la viabilità in prossimità della scuola di Nervia a Ventimiglia, soprattutto all'uscita dei bambini, in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori degli alunni che frequentano l'istituto comprensivo statale n° 2 "Cavour".

Nonostante il divieto di transito nelle ore di entrata e uscita dei ragazzi che vanno a scuola e la presenza di una transenna che sbarra il passaggio si sono riscontrati giornalmente problemi con la viabilità di auto e moto e così una delegazione di genitori, la scorsa settimana, ha incontrato l'Amministrazione Di Muro e il comandante della polizia locale Sandro Villano per esporre la problematica e trovare insieme una soluzione, che oggi è arrivata. “Nei giorni scorsi alcuni genitori avevano, giustamente, manifestato il proprio malcontento dovuto alla mancanza di sicurezza" - dichiara il consigliere comunale Gabriele Amarella che annuncia soddisfatto - "Da oggi pomeriggio, invece, un vigile presidierà l’ingresso di via Nervia per garantire nuovamente la sicurezza degli alunni durante l’orario di uscita, evitando, quindi, che la transenna posta a chiusura della strada venga spostata o aggirata, mettendo, di conseguenza, a rischio l’incolumità degli studenti".