Vallecrosia: indetta la procedura per un'assunzione da ‘Istruttore Amministrativo-Contabile’,

Il Comune di Vallecrosia ha indetto un’apposita procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto da ‘Istruttore Amministrativo-Contabile’, in Area Istruttori ex Categoria C.

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), - ovvero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.: * cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

c) iscrizione nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

e) titolo di studio: possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado (maturità quinquennale).

QUI tutte le indicazioni ed è possibile presentare la candidatura, entro il termine delle 12 del 22 febbraio.