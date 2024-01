Ospedaletti: c'è un terzo progetto per il compendio 'Byblos', investimento intorno ai 20 milioni

E' stato presentato in Comune ad Ospedaletti, il terzo progetto relativo al 'compendio Byblos', struttura di proprietà comunale inserita nel ‘Piano di Rigenerazione Urbana’. La terza proposta è stata presentata da ‘Byblos Beach srl’ ed è ora al vaglio dell'Ufficio Tecnico comunale.

Precedentemente erano arrivati altri due progetti. Il primo, risalente allo scorso mese di luglio, è stato presentato dall'attuale gestore del ristorante Byblos, l'imprenditore Marco Cuccuvè, in rappresentanza di un gruppo di investitori italo-monegaschi in grado di investire circa 16 milioni di euro. Il secondo era approdato in Comune a metà dello scorso mese di ottobre da parte di Ospedaletti Land, un ‘Raggruppamento Temporaneo di Imprese’ comprendente il fondo di investimento monegasco Aura Capital e la multinazionale Tayrona Sagana, con una previsione di investimenti vicina ai 50 milioni di euro. Il terzo progetto a firma della 'Byblos Beach' prevede un investimento di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale sta esaminando la pratica per verificare l'eventuale necessità di integrazioni, integrazioni già richieste in precedenza ai primi due progetti proposti.

L'attuale amministrazione comunale plaude a queste iniziative che denotano un forte interesse degli investitori e quindi una conferma che le azioni intraprese fino ad oggi dalla stessa amministrazione vanno nella giusta direzione per rilanciare e sviluppare Ospedaletti. Va sottolineato che la riqualificazione del compendio Byblos in un albergo era già prevista dal PRUSST.

L'Amministrazione Cimiotti ha adottato una variante allo strumento urbanistico generale con delibera del Consiglio Comunale dello scorso 29 maggio, dando avvio ai procedimenti di 'Riqualificazione Urbana' previsti dalla Legge Regionale del 2018, come peraltro già previsto nello strumento urbanistico sopra citato.

“Resta inteso – evidenzia l’Amministrazione - che tutti i progetti devono obbligatoriamente indicare come risolvere il problema della conseguente chiusura, o meglio trasferimento temporaneo dell'attuale ristorante Byblos, un'eccellenza di Ospedaletti, durante il periodo dedicato ai futuri lavori”.