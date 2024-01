Anche a Sanremo il 10 gennaio scorso è stato festeggiato il centesimo anniversario dell'Inner Wheel (Foto)

Il 10 gennaio è un giorno particolare per l’Inner Wheel, ma quest’anno la ricorrenza è ancora più emblematica poiché ricorre il centenario dalla fondazione. In questa giornata, tutti i club del mondo hanno celebrato il centesimo anniversario. L’Inner Wheel Club di Sanremo ha festeggiato questo importante evento presso la sede sociale con un momento conviviale, unendosi spiritualmente in amicizia con tutte le altre socie nel mondo.

L’Inner Wheel nasce il 10 gennaio del 1924 in Inghilterra, inizialmente con il desiderio di creare un gruppo che promuovesse l’amicizia tra le consorti dei rotariani, le quali già sostenevano ed aiutavano i loro mariti, dando loro la possibilità di svolgere services in modo autonomo.

In questo primo secolo, il movimento si è fortemente sviluppato e reso indipendente, tracciando una propria strada e divenendo un Club service femminile, ispirato ai principi rotariani. Tramite il lavoro di squadra, lo scopo è aiutare il prossimo e stringere amicizie sincere e durature.

L’Inner Wheel a Sanremo si è costituito nel 2020 in pieno clima di pandemia. Un Club giovane ma già estremamente attivo e affiatato. La prima Presidente è stata Gabriella Poli, alla quale sono succedute Anna Fragomeni Jeraci-Bio e Anne Tasco Lieussanes. In questi anni, si sono promossi importanti services sul nostro territorio a favore di Enti e Associazioni attive nel sociale (Asl 1, Casa Grande di Giz, Centro aiuto alla vita, Lilt, ISV Insieme Senza Violenza, Centro ascolto Caritas, Emporio solidale, Chiesa di Terra Santa di Bordighera per i profughi dalla guerra in Ucraina, IntegrAbili), si sono supportati i giovani e i loro sogni (progetto Octopus, Godzilla Production, Accademia di Belle Arti, orchestra “Note libere”), si è contribuito al restauro di opere d’arte (chiesa di San Pancrazio di Perinaldo e tomba di Edward Lear al Cimitero monumentale di Sanremo). Inoltre, si sono sviluppati progetti per l’informazione e la sensibilizzazione circa problematiche dolorosamente attuali (lotta al bullismo, disagio giovanile e genitoriale, l’abbandono scolastico e la partecipazione al progetto dell’Università di Pavia “Competenze e vita”), per la divulgazione culturale attraverso conferenze in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, il Floriseum, l’Osservatorio astronomico di Perinaldo, si è contribuito alla creazione di un centro di accoglienza giovanile in Sierra Leone. Infine, si è provveduto ad abbellire ulteriormente i giardini di Villa Nobel con due magnifici roseti.

L’Inner Wheel ogni anno promuove anche progetti su temi proposti dalle Presidenti internazionale e nazionale: ‘Shine a Light’ (progetto anno 2022-23) sintetizza l’esortazione a brillare attraverso il servizio per il prossimo e portare luce dove ve ne sia bisogno, ‘Promuovere la cultura per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica’ è il progetto nazionale per l’anno 2023/24.