Regione Liguria: Chiara Cerri nominata vicepresidente della commissione Antimafia

Il consigliere Chiara Cerri è stata eletta all’unanimità vicepresidente della Commissione Antimafia.

“Un vero onore, un impegno che affronterò come sempre con grande dedizione - dichiara Cerri - la protezione del territorio da infiltrazioni mafiose, il contrasto al radicamento dei fenomeni esistenti ed il monitoraggio dell'azione di contrasto, sono un impegno che unisce tutti i componenti della commissione con un obiettivo comune che denota grande senso istituzionale oltre ogni ideologia politica. Il voto unanime, per cui ringrazio i colleghi, dimostra proprio questo: come la protezione del territorio, dei suoi cittadini e del lavoro, siano comuni in tutti noi. Sono fiera e grata per la fiducia accordatami e pronta a dare un contributo anche creando sinergie con il territorio in linea con la legge regionale 7/2012 che prevede diversi tipi di intervento atti a prevenire il diffondersi del fenomeno mafioso e a promuovere la cultura della legalità. Certamente, la prevenzione e l’azione informativa, sono infatti uno dei focus su cui l’impegno della commissione dovrà continuare ad impegnarsi. Spero il mio contributo possa dare ulteriore valore al lavoro fino ad oggi compiuto dalla commissione e dal presidente Centi”.