Ventimiglia celebra San Sebastiano, patrono della polizia locale (Foto e video)

Ventimiglia ha celebrato, questa mattina, la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

La cerimonia è iniziata con la celebrazione della santa messa, che è stata officiata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, presso la parrocchia di Sant’Agostino alla presenza delle massime autorità civili e militari.

L'evento è poi proseguito, su invito, nella sala del chiostro, al piano superiore dove sono intervenuti il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il comandante della polizia locale Sandro Villano, che ha colto l'occasione per illustrare i risultati conseguiti nell'anno 2023 e gli obiettivi per il 2024. "Nel 2023 sono state fatte 85.058 sanzioni per il Codice della Strada, di cui 59.215 con velox, 8.721 con T-red, 1.498 con street control e 15.624 con preavvisi/verbali. Sono stati, inoltre, 403 i veicoli rimossi per divieto di sosta" - fa sapere il comandante Villano - "Riguardo alla polizia giudiziaria sono state 67 le informative di reato inoltrate alla Procura della Repubblica; 29 i sequestri penali; 20 i sequestri amministrativi; 134 le pratiche notifiche atti giudiziari; 64 le informazioni trasmesse per Autorità Giudiziaria; 10 gli interrogatori delegati da Autorità Giudiziaria; 43 gli atti giudiziari delegati. Riguardo all'ufficio infortunistica e autorizzazioni sono stati 115 gli incidenti stradali rilevati di cui 69 con lesioni; 21 le pratiche per sospensioni patenti; 60 le pratiche per trasporti eccezionali; 15 le pratiche per danneggiamenti; 78 le pratiche pareri per U.T.C.; 81 le pratiche occupazione suolo pubblico; 81 le pratiche per l'autorizzazione di pubblicità; 16 le pratiche per l'autorizzazione di passo carraio; 123 le pratiche per l'autorizzazione di insegne commerciali; 35 le pratiche per l'autorizzazione di traslochi e 119 i tagliandi emessi per la sosta di 'portatori di handicap'".

"Riguardo all'ufficio informazioni sono state 1.018 le pratiche per iscrizioni anagrafiche positive; 195 le pratiche per iscrizioni anagrafiche respinte; 191 le pratiche per iscrizioni anagrafiche cancellate" - illustra Villano - "Per quanto riguarda l'ufficio del nucleo commercio, invece, sono stati 61 i sopralluoghi e gli accertamenti finalizzati alla lotta alla ludopatia con controlli e sanzioni su attività illecita sale giochi in ottemperanza all'ordinanza sindacale in materia; verifiche documentazione amministrativa obbligatoria e verifiche del rispetto ordinanze sindacali inerenti gli orari e i piccoli intrattenimenti musicali; rilascio di autorizzazione occupazione suolo pubblico tramite dehors o al fine di rilascio di autorizzazione di ampliamento 'Covid-19; con rilascio di 8 nuove autorizzazioni triennali 'dehors' e 16 autorizzazioni per 'Covid-19'; 25 i controlli presso le attività di estetisti, parrucchieri e tatuatori; 94 i controlli presso pubblici esercizi; 45 i controlli presso aree pubbliche (mercato coperto e settimanale); 25 i controlli presso attività commerciali; 101 le sanzioni a esercizi commerciali e attività su aree pubbliche; 67 le sanzioni per occupazioni abusive di suolo pubblico o pannelli pubblicitari/insegne e 48 le pratiche per verifica autorizzazioni varie. Infine, per quanto riguarda l'ufficio nucleo territorio e ambiente sono stati 82 i controlli edilizi cantieri e/o lavorazioni in atto, 38 gli avvii di procedimento di constatazione abuso edilizio, 20 le informative di reato in materia di edilizia, 127 le sanzioni per abbandono rifiuti, 80 i veicoli rimossi in stato di abbandono e 34 i verbali per violazioni normativa ambientale in materia di veicoli fuori uso. L'obiettivo principale per il 2024 sarà finalizzato a una maggiore attività di vigilanza sul decoro e la sicurezza urbana e concretizzare l'attività di polizia locale come polizia di prossimità in senso moderno con un approccio operativo ispirato alle esigenze di avvicinare le forze di polizia al cittadino con la figura del 'vigilie del quartiere', una presenza più costante e visibile ai cittadini".

L'evento si è concluso con un verre d’honneur e un delizioso buffet, preparato dai ragazzi della Spes, nell'area del chiostro al piano terra.