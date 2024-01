Sanremo: cambio di proprietà per il Bar Eden di corso Matuzia, i fratelli Cibien passano la mano (Foto)

Lo storico Bar Eden, dei fratelli Paolo e Silvano Cibien, dopo 48 anni di attività sarà ceduto ad un’altra gestione. Proprio per questo domenica scorsa si è tenuto un rinfresco per i clienti affezionati.

“E’ stata una decisione non facile - commentano i due fratelli Cibien - ma visto i tanti anni di attività è arrivato il momento di cedere il testimone ai più giovani. Ringraziamo con grande affetto tutta la nostra affezionatissima clientela per averci dato fiducia in tutti questi anni, ma un ringraziamento in modo particolare anche a tutto il personale che in questi anni ha contribuito a rendere sempre migliore il nostro servizio”.

Lo storico bar rimarrà con una nuova gestione.