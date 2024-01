Imperia: cerimonia di consegna di due medaglie ‘Mauriziane’ al comando provinciale dei carabinieri

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha consegnato la ‘Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare’ al Luogotenente Pasquale Mennitto e al Maresciallo Maggiore Graziano Lagascio.

Il primo Comandante della Stazione Carabinieri di Dolceacqua e il secondo in servizio al Comando Provinciale di Imperia quale Capo Sezione Segreteria e Personale dell’Ufficio Comando.

Il Luogotenente Pasquale Mennitto, cinquantasette anni originario di Torino, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1985 quale Carabiniere Ausiliario e due anni dopo ha frequentato il Corso Sottufficiali al termine del quale è stato trasferito a Ventimiglia dove, dal 1989 al 1997, ha ricoperto gli incarichi di Sottufficiale in Sottordine alla Stazione, Capo Equipaggio di Aliquota Radiomobile e Addetto all’Aliquota Operativa, conseguendo in tale ultimo incarico il grado di Maresciallo Ordinario. Nel 1997 viene trasferito con la mansione di Sottufficiale in Sottordine alla Stazione Carabinieri di Dolceacqua, assumendone poi il Comando nell’anno 2010.

Il Maresciallo Maggiore Graziano Lagascio ha cinquantuno anni ed è originario di Taggia. Arruolatosi anch’egli nell’Arma come Carabiniere Ausiliario nell’anno 1992, ha prestato il sevizio di leva presso il Comando Stazione di Nava, al termine del quale, superate le selezioni per la rafferma, è stato trasferito al 3° Battaglione Lombardia dove, sino al 1993 è stato impiegato presso la Compagnia Meccanizzata quale pilota di carri armati e, dal 1994 al 2000, presso il Nucleo Comando di quel Reparto, occupandosi tra l’altro della costituzione dei primi insediamenti all’estero dell’Arma, in particolare quello della missione di pace dell’MSU in Bosnia. Nel 2000 giunge in Liguria, dapprima alla Stazione Carabinieri di Vallecrosia e dal 2003 in quella di Bordighera dove, dopo aver frequentato nel 2004 il Corso Allievi Marescialli, è diventato Sottufficiale in Sottordine. Nel 2007 viene trasferito al Nucleo Comando della Compagnia di Bordighera quale Comandante e infine, nel 2018, definitivamente trasferito presso il Comando Provinciale di Imperia quale Capo Sezione dell’Ufficio Comando.

Durante la cerimonia, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ricordare che la Medaglia Mauriziana riportante l’effige ed ispirata al sacrificio del ben noto alla comunità imperiese san Maurizio martire, fu istituita già nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia Re di Sardegna e poi reintrodotta nell’ordinamento della Repubblica Italiana nel 1954.

La Medaglia rappresenta una delle più alte ed ambite Onorificenze che possono essere conferite a chi presta servizio nelle Forze Armate ed è concessa dopo un iter piuttosto articolato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa e solo ed esclusivamente a quegli Ufficiali e Sottufficiali che hanno prestato dieci lustri di servizio militare computato con particolari parametri, primi tra tutti il Comando ed il particolare merito nelle valutazioni caratteristiche.