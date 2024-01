Sanremo: grande partecipazione sabato scorso per il gazebo organizzato da Fratelli d'Italia

Il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo, insieme al Senatore e Coordinatore provinciale Gianni Berrino ed al Capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi, hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione al gazebo organizzato dal partito questo fine settimana.

“Vorrei ringraziare – dice il portavoce cittadino Antonino Consiglio - tutti i dirigenti ed i militanti oltre ai tanti cittadini che sabato si sono avvicinati al gazebo di Fratelli d’Italia per esporre le loro istanze ma anche per dare suggerimenti e fare proposte. L’ ascolto ed il confronto con la cittadinanza – continua Lombardi - sono alla base del nostro modo di fare politica e l’obiettivo che ci poniamo in vista delle prossime consultazioni amministrative è proprio quello di dar voce alla comunità e coinvolgerla attivamente nella costruzione di un programma il più possibile condiviso”.

Ai ringraziamenti del portavoce Consiglio e del capogruppo Lombardi, si uniscono quelli del Sen. Gianni Berrino: “Grande l’entusiasmo e l’interesse dimostrato dai cittadini che abbiamo incontrato, segno che tanta è la voglia di dare un volto nuovo alla nostra città. E’ stato un momento di aggregazione e di politica ma è stata anche l’occasione per lanciare la campagna elettorale del nostro partito e per far conoscere il candidato sindaco del centro destra, l’ing. Gianni Rolando, presente al gazebo. Nel pomeriggio sono passati per un saluto alcuni esponenti delle segreterie politiche di Lega e Forza Italia e delle liste civiche, con cui stiamo lavorando per costruire un fronte unito che rispecchi le esigenze dei cittadini e per creare – conclude Berrino - un programma politico-amministrativo, condiviso anche dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria, che possa portarci alla vittoria e possa finalmente porre fine all’amministrazione Biancheri”.