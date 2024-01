Sanremo: convocazione della Conferenza dei Servizi per lo stadio, interpellanza di Artioli

Dopo aver ascoltato gli interventi, in occasione della presentazione pubblica del progetto per l’ammodernamento dello stadio comunale, il Consigliere comunale di opposizione Andrea Artioli ha presentato una Interpellanza al sindaco e all’amministrazione.

“Il progetto presentato a ottobre – dice Artioli - non ha visto la convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata nei 30 giorni come previsto dal ‘decreto Stadi’ e il progetto è stato letteralmente ‘parcheggiato’.”

“Vorremo sapere – termina Artioli - quale sia lo stato dell’iter amministrativo e le ragioni per le quali non sia stato dato corso nei termini alla convocazione della conferenza dei servizi e per quale ragione infine la stessa non sia stata convocata in forma semplificata, bensì sincrona”.