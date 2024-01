Elezioni Sanremo, vertice del centrodestra a Genova. Berrino: “Ben venga apertura alla parte civica che fa riferimento a Toti”

Dopo le mosse e gli scambi dei giorni scorsi oggi a Genova i vertici del centrodestra regionali si sono seduti attorno allo stesso tavolo per fare il punto sulle imminenti elezioni amministrative di Sanremo, Albenga e Rapallo. L’intenzione comune sembra quella di riunire sotto lo stesso tetto la ‘squadra’ che ormai da anni è alla guida della Regione: il centrodestra partitico con l’aggiunta della lista civica del presidente Toti.

Uno schema che il centrodestra vorrebbe ripetere anche nella Città dei Fiori dove, però, al momento i rappresentanti di ‘Cambiamo’ hanno iniziato la contesa elettorale presenziando alla prima uscita pubblica del candidato sindaco Alessandro Mager, espressione civica post-Biancheri contrapposta al centrodestra.

Alla riunione nella sede regionale di piazza De Ferrari davanti al presidente Giovanni Toti hanno partecipato Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Carlo Bagnasco, coordinatori regionali rispettivamente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e il senatore di FDI Gianni Berrino. “Al centro della mattinata di lavoro la situazione politica della Liguria, i prossimi progetti della giunta regionale e la tornata elettorale amministrativa di primavera - si legge nella nota diramata al termine del vertice - è interesse comune individuare e sostenere candidati il più possibile condivisi tra i partiti che sostengono l’amministrazione regionale e le forze civiche che arricchiscono l’offerta politica del centrodestra nel nostro territorio, a partire dalle proposte che in queste ore si stanno congiuntamente valutando. Ogni scelta dovrà ovviamente passare anche dalla condivisione dei territori e di tutte le forze politiche alleate nei territori stessi. Gli alleati torneranno a incontrarsi nelle prossime ore per continuare questo proficuo percorso, che in questi anni ha già regalato tanti successi alla coalizione che governa la Liguria”.

Non si è fatta attendere la replica di Gianni Berrino che, ai microfoni di SanremoNews, dà la sua versione al termine dell’incontro: “Noi abbiamo messo in campo il candidato, benissimo se c’è un interesse comune e si allarga la coalizione. Anche da parte della presidenza c’è la volontà di andare verso un percorso comune. La immagino come una apertura per mettere insieme anche alla parte civica che fa riferimento a Toti. Sono soddisfatto. Rispetto alle due settimane passate lo vedo come un positivo punto di partenza. Quel gelo che è stato raccontato non c’è, ma c’è la volontà di discutere e poi vedremo se convergere”.