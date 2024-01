È uscito “Lo dice anche Nietzsche”, il nuovo singolo firmato Il Teatro di Pan

“ "Lo Dice Anche Nietzsche" affronta il delicato tema della “friend zone” con un tocco di ironia e irriverenza, trasformando la delusione d'amore in un inno comico che colpisce nel segno - dicono dalla band - mescoliamo melodie accattivanti con testi sagaci, creando un'atmosfera divertente e allo stesso tempo riflessiva. Il brano cattura il punto di vista ironico di chi si trova intrappolato nella friend zone, portando avanti la narrazione con spirito giocoso e toni leggeri. Le liriche, impreziosite da riferimenti filosofici, donano al brano una profondità intelligente, rendendolo un'opera unica nel panorama musicale contemporaneo ”.

“Invitiamo i fan e gli amanti della buona musica a immergersi in questa nuova creazione, pronti a scoprire un universo sonoro che unisce il talento musicale del gruppo con il lato più comico della vita amorosa - aggiungono - “Lo Dice Anche Nietzsche” sarà disponibile su piattaforme come Spotify, Apple Music e molti altri, garantendo un facile accesso per chiunque voglia godere di questa esperienza musicale unica”.